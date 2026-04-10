Іспанський фахівець поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував кадрові проблеми команди напередодні матчу 31 туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу.

"Ванат більше не зіграє цього сезону через травму. Він вибув на десять тижнів, що є значною втратою. Але реальність така, що нам треба рухатися далі, бо ми нічого не можемо з цим зробити.

Стуані, як і Абель Руїс, поступово набирає форми після травми. Нам потрібно продовжувати так само до кінця сезону. Зараз нам доведеться грати без Ваната, але треба думати про те, що на нас чекає попереду.

Блінд має проблеми зі здоров’ям. Сьогодні він провів частину тренування без м’яча і нам потрібно вирішити до ігрового дня, чи зможе він грати чи ні. Він не вибув остаточно, але навряд чи буде готовим до матчу.

Крім того, у нас є втрати в особі Хуана Карлоса, Тер Штегена, Порту та Ван де Бека. Команда в хорошому стані, тому що проти Вільярреалу ми провели відмінний матч. Ми знаємо, як складно грати на Бернабеу, але команда готова до матчу такого масштабу", — наводить слова Мічела AS.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид – Жирона відбудеться сьогодні, 10 квітня, о 22:00.