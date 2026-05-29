Володар Кубка Португалії Торреенсе приєднується до ексклюзивного клубу європейських команд: наступного сезону вони гратимуть у єврокубках, залишаючись при цьому представниками другого дивізіону.

Команда забезпечила собі місце у Лізі Європи УЄФА сезону 2026-27, здобувши приголомшливу перемогу над лісабонським Спортінгом з рахунком 2:1 у фіналі національного Кубка. Для 109-річного клубу це перший великий трофей в історії.

Посівши третє місце у своєму дивізіоні, Торреенсе мав шанс закріпити успіх та пробитися до еліти через плей-оф. Їхнім суперником стала Каса Піа (16-те місце у вищій лізі). Однак після нульової нічиєї в першому матчі, Торреенсе поступився на виїзді з рахунком 2:0, втративши путівку до вищого дивізіону.

Вихід до Ліги Європи приніс скромному клубу з міста Торреш-Ведраш (розташованого за 40 км на північ від Лісабона) не лише славу, а й інфраструктурні виклики. Їхній домашній стадіон, який вміщує лише близько 2500 глядачів, не відповідає суворим вимогам УЄФА. Через це клуб буде змушений проводити свої домашні єврокубкові матчі за 310 км милі від дому — на стадіоні Алгарве у місті Фару.

У Лізі Європи вони опиняться в зірковій компанії: путівки на турнір вже забезпечили собі такі клуби, як Ювентус, Мілан, Баєр Леверкузен, а також англійські Борнмут, Сандерленд та Крістал Пелас.

Випадок Торреенсе є рідкісним, але далеко не унікальним. Історія європейського футболу знає чимало прикладів, коли команди з нижчих дивізіонів гучно заявляли про себе на міжнародній арені:

Цюрих (2016): Вилетіли зі Швейцарської Суперліги, але завдяки перемозі в національному Кубку зіграли в груповому етапі Ліги Європи.

Віган Атлетік (2013): Виграли Кубок Англії у Манчестер Сіті, вилетіли з еліти й посіли останнє місце у своїй групі Ліги Європи.

Бірмінгем Сіті (2011): Виграли Кубок ліги у матчі проти Арсенала, але вилетіли з Прем'єр-ліги. У Лізі Європи набрали 10 очок у групі.

Алеманія Аахен (2004): Команда з другої Бундесліги дійшла до 1/16 фіналу Кубка УЄФА після поразки у фіналі Кубка Німеччини від Вердера.

Міллволл (2004): Дійшли до фіналу Кубка Англії, де поступилися Манчестер Юнайтед, але отримали путівку до Кубка УЄФА.

Іпсвіч Таун (2002): Вилетіли з АПЛ, але потрапили до Кубка УЄФА завдяки рейтингу Fair Play.

Геньйон (2000): Представник французького другого дивізіону шокував ПСЖ у фіналі Кубка ліги та вийшов до Кубка УЄФА.

Клуби Ліхтенштейну: Вадуц є регулярним учасником єврокубків завдяки домінації в Кубку Ліхтенштейну, попри те, що історично виступав у нижчих лігах Швейцарії (хоча цьогоріч клуб таки пробився до еліти). Їхнім шляхом у 2012 році пройшов і представник третього дивізіону Ешен/Маурен.

Тепер Торреенсе має шанс вписати власну яскраву сторінку в історію європейського футболу, довівши, що кубкова магія здатна долати будь-які бар'єри.