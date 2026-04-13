Спортдир Шахтаря прокоментував підготовку до ЛНЗ.

Донецький Шахтар зіграє гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

За декілька хвилин до стартового свистка спортивний директор "гірників" Дарійо Срна прокоментував готовність команди.

"Ми зробили максимум, що стосується відновлення. Сьогодні шість нових гравців в основі порівняно з АЗ. Розуміємо, що це дуже важлива гра, але ще не вирішальна.

Ми до останнього не знали, що президент буде на грі проти АЗ. У Румунії, коли їхали в машині, він сказав про це. Деякі пацани після гри навіть не вірили, що президент приїхав на стадіон, тому що 12 років це дуже багато.

Ми купували футболістів, продавали, а він їх навіть не бачив наживо в грі. Думаю, ви самі помітили емоції нашого президента, наскільки він щасливий, адже команда подарувала великий подарунок йому, а також усім уболівальникам Шахтаря та всієї України. Але це лише перший крок. Емоції відкладаємо, треба рухатись далі.

ЛНЗ перемогли нас 4:1 у Львові, обіграли Динамо, обіграли Полісся. Вони заслуговують на повагу, їхній тренер, їхній стиль гри. Вони ділять з нами першу сходинку. Сьогодні буде дуже важка гра.

Одразу після матчу їдемо до Львова, ночуємо, завтра ввечері у нас виліт в Амстердам. Можливо, завтра зранку проведемо відновлення. У середу тренування, У четвер — гра, у п’ятницю ввечері будемо у Львові, у суботу відновлення, у неділю трохи тактики, у понеділок — Полісся, після гри Київ та Зоря, далі Кудрівка і, дай боже, Краків.

Це важко, але сьогодні Шахтар робить багатьох людей в Україні щасливими — військових та всіх українців, які люблять спорт. Тож ми не кажемо, що нам важко.

Так, ми не можемо бути такими ж свіжими, як Полісся чи ЛНЗ, що готуються безпосередньо до гри з нами, але це не наше алібі, це наша сила. Нам потрібно справлятись із цим.

Так, ми робимо все для футболістів, щоб полегшити їм ситуацію. Виправдовуватися не будемо, робимо крок за кроком і хочемо досягнути багато чогось цього року.

У Матвієнка все в порядку, у Ізакі струс, Марлон та Криськів ще не з командою. У центрі поля у нас немає свіжих гравців", — заявив хорватський функціонер.

Матч ЛНЗ — Шахтар почався о 13:00.