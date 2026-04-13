Світова футбольна організація готує резервні сценарії на випадок, якщо збірна Ірану не зможе взяти участь у турнірі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивчає можливість організації додаткового міжконтинентального плей-оф перед стартом чемпіонату світу 2026 року. Як повідомляє The Athletic, причиною такого кроку є серйозні ризики щодо можливої неучасті збірної Ірану, яка раніше вже забезпечила собі місце у фінальній стадії мундіалю.

Наразі участь іранської національної команди перебуває під великим питанням через складні політичні обставини та проблеми з безпекою. Ця ситуація змушує керівництво ФІФА екстрено готувати альтернативні варіанти, щоб за необхідності заповнити потенційно вакантне місце на турнірі.

Один із головних сценаріїв, що зараз розглядається в кулуарах організації, передбачає проведення спеціального міні-турніру. Його формат може включати участь чотирьох збірних: двох представників європейської зони (УЄФА) та двох — від Азійської конфедерації футболу (АФК). Переможець цього додаткового міні-плей-оф отримає путівку на чемпіонат світу.

За неофіційною інформацією, однією з європейських команд у цьому турнірі може стати збірна Італії, яка не змогла подолати стандартний кваліфікаційний відбір. Проте участь європейців у такому форматі наразі виглядає складною для реалізації.

Традиційно ФІФА дотримується жорсткого принципу: якщо команда знімається зі змагань, її квота передається іншій збірній з тієї ж конфедерації (у цьому випадку — з Азії). Тому залучення представників УЄФА вимагатиме відхилення від звичних правил організації.