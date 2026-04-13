Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар.

Черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар зіграють потенційно чемпіонський матч на черкаському Центральному в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після перемоги над криворізьким Кривбасом (3:0), залучив до стартового складу Кузика на лівий фланг атаки.

Арда Туран, на тлі перемоги над нідерландським АЗ (3:0), використав із перших хвилин Коноплю та Марлона Сантоса в захисті, тоді як Бондаренко та Назарина гратимуть у центрі поля, Траоре та Егіналду розташуються в атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Кравчук, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Дайко, Путря, Твердохліб, Якубу, Нонікашвілі, Микитишин, Лепський, Беннетт.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Траоре, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Невертон, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Матвієнко, Очеретько, Лукас, Сметана, Мейрелліш, Проспер.