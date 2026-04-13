Керманич Кудрівки прокоментував поразку від Кривбасу.

Кудрівка напередодні поступилась криворізькому Кривбасу в домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "яструбів" Василь Баранов прокоментував виступ власної команди.

"Настанови були прості: брати залікові бали, в ідеалі три. Тому налаштовували команду на атакувальний футбол — більше створювати біля чужих воріт і мінімізувати моменти біля своїх.

Ми створили багато нагод, але не реалізували їх. У футболі потрібно забивати на один м’яч більше за суперника.

Перший гол пропустили після необов’язкової помилки. Загалом гру контролювали, мали більше гольових моментів, тоді як суперник переважно грав на контратаках. Вони свої шанси використали, але, на мою думку, рахунок не зовсім по грі.

Я беру відповідальність на себе: за рахунку 1:1 підштовхував команду не закриватись, грати на перемогу. Ми цього прагнули, створювали моменти, але сьогодні удача була не на нашому боці", — заявив український фахівець.

У наступному турі Кудрівка зіграє в гостях у харківського Металіст 1925.