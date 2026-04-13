Як зміна тренера повернула 20-річному таланту майбутнє в МЮ, а самому клубу — реальні шанси на Лігу чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну найближчим часом підпише нову довгострокову угоду з клубом. За словами головного тренера манкуніанців Майкла Карріка, переговори перебувають на завершальній стадії, і новий контракт, розрахований до 2031 року, передбачатиме суттєве збільшення зарплати для 20-річного гравця.

"Угода близька до завершення, тому ми налаштовані позитивно. Час покаже, як усе піде, але ми спокійні та перебуваємо в хорошому становищі", — зазначив Каррік напередодні матчу проти Лідс Юнайтед.

Для вболівальників МЮ ці новини стали справжнім полегшенням, адже ще кілька місяців тому відхід Мейну здавався неминучим. Під керівництвом попереднього тренера Рубена Аморіма півзахисник жодного разу не виходив у стартовому складі в рамках Прем'єр-ліги.

Влітку клуб навіть відхилив запит на його оренду в Наполі, а взимку гравець, який відновлювався від травми литки, розглядався як один із головних кандидатів на трансфер. Переломним моментом стало 4 січня. Тоді Юнайтед зіграв унічию з Лідсом (1:1), а різка критика Аморіма на адресу керівництва клубу на післяматчевій пресконференції призвела до його звільнення протягом 24 годин.

Цікаво, що Майкл Каррік дізнався про своє призначення за абсолютно несподіваних обставин.

"На тому етапі не було жодних передумов. Я дивився ту гру, перебуваючи на відпочинку на Барбадосі разом із Вейном Руні та нашими сім'ями. Так працює футбол. Усе може змінитися миттєво. Ось чому ми ніколи не повинні сприймати нічого як належне, а маємо жити сьогоденням і постійно вдосконалюватися", — зізнається тренер.

Заміна тренера дала миттєвий результат. Під керівництвом Карріка Манчестер Юнайтед виграв сім із десяти матчів, зазнавши лише однієї поразки. Цей ривок дозволив команді піднятися на третю сходинку турнірної таблиці АПЛ. Для гарантованої кваліфікації до Ліги чемпіонів манкуніанцям достатньо здобути чотири перемоги та одну нічию в останніх семи турах.

Попри те, що багато експертів вважатимуть непотрапляння в топ-4 провалом, Каррік намагається уникати гучних слів, хоча й підкреслює свої високі амбіції:

"Провал — це сильне слово. Але ні, шосте місце я б точно не прийняв. Як клуб ми хочемо боротися на самій вершині, від цього нікуди не дінешся. Але варто бути реалістами, пам'ятати, з чого ми починали (після 15-го місця минулого сезону), і будувати команду крок за кроком.

Повернення до найпрестижнішого євротурніру має для МЮ не лише спортивне, а й стратегічне значення.

"Для всіх очевидно: фініш на певних позиціях має величезне фінансове значення. Ліга чемпіонів приносить багато позитиву. Це впливає на все: на те, чи залишаться лідери, і на те, чи прийдуть нові гравці. Нам потрібно звикати бути там частіше", — підсумував Каррік.

Свій наступний матч Манчестер Юнайтед проведе сьогодні, 13 квітня 2026 року. Суперником команди Майкла Карріка стане Лідс Юнайтед. Поєдинок пройде в рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на домашньому стадіоні манкуніанців Олд Траффорд. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.