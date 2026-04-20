Каталонський клуб більше не вважає Алехандро Бальде недоторканним і готовий розглянути пропозиції щодо трансферу латераля вже цього літа.

У пресі продовжують активно обговорювати можливий відхід лівого захисника Алехандро Бальде з Барселони. Ще нещодавно каталонський клуб розраховував на 22-річного футболіста як на фундаментального гравця в довгостроковій перспективі, проте ігровий спад та регулярні травми змінили позицію "синьо-гранатових". Тепер продаж вихованця Ла Масії не виключається, повідомляє Sport.

Молодий іспанець може змінити клубну прописку вже найближчого літа, якщо надійде приваблива фінансова пропозиція. Зокрема, інтерес до гравця проявляють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Інтер. Сам Бальде усвідомлює, що здатний демонструвати значно вищий рівень футболу, і прагне довести Гансу-Дітеру Фліку свою придатність для гри в стартовому складі.

У сезоні-2025/26 Алехандро провів 36 матчів у всіх турнірах та зробив 3 асисти, але знову стикався з м'язовими проблемами, які завадили йому набрати оптимальну форму.

Експерти Transfermarkt оцінюють ринкову вартість латераля у 55 млн євро, а його контракт із Барселоною діє до 2028 року.

