Барселона у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги здобула мінімальну перемогу над Сельтою (1:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник Френкі де Йонг, для якого це був 293 матч у складі "блаугранас".

Таким чином, 28-річний де Йонг встановив новий рекорд щодо кількості матчів у складі каталонського клубу серед нідерландців. Він перевершив досягнення Філіпа Коку, на рахунку якого було 292 матчі за Барселону.

Цього сезону де Йонг провів 34 матчі, в яких забив один гол та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ямаль пропустить решту сезону через травму.