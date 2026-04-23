Є ризик тривалої відсутності форварда Барселони.

Каталонська Барселона напередодні обіграла Сельту на власному полі в рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Однак найбільш обговорюваною новиною після гри став не сам факт здобуття трьох очок "блаугранас", а травма їхнього нападника Ламіна Ямала, якої той зазнав під час пробиття пенальті наприкінці першого тайму.

І оскільки перші новини про пошкодження містять повідомлення про можливий надрив підколінного сухожилля у футболіста, існує ризик його відсутності аж до групового етапу чемпіонату світу-2026.

Після завершення гри головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував останні новини щодо стану свого гравця.

"Таке трапляється. Шкода, що Ламін травмовмувався, як і Канселу, Берналь, Рафінья та Крістенсен, але вже нічого з цим не поробиш.

Я завжди співчуваю гравцям, бо знаю, через що вони проходять і що їм коштує повернення до гри.

Травма Ламіна? Ми почекаємо завтра. Коли в нас буде чіткий діагноз, ми побачимо, скільки знадобиться часу на відновлення.

Це дуже прикро, але ми повинні це прийняти. Ламін дуже важливий для нас, як і Жуан Канселу", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в Хетафе.