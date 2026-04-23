Іспанія

Гол Ямаля з пенальті вирішив долю матчу.

У середу, 22 квітня, відбувся матч 33-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Барселона приймала Сельту. Каталонський клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку було забито наприкінці першого тайму — на 40-й хвилині Ламін Ямаль реалізував пенальті та вивів свою команду вперед. Втім, вже до перерви вінгер змушений був залишити поле через травму.

Барселона - Cельта 1:0

Гол: Ламін Ямаль, 40, пенальті

Барселона: Гарсія – Кунде, Кубарсі, Мартін, Канселу (Бальде) – Гарсія, Педрі – Ямаль (Барджі), Ольмо (де Йонг), Гаві (Фермін) – Торрес (Рашфорд)

Сельта: Раду – Родрігес, Лаго (Мінгеса), Алонсо, Руеда – Лопес (Аспас), Моріба, Каррейра – Жутгла (Сотело), Дуран (Іглесіас), Альварес (Сведберг)

Попередження: Лаго, Е. Гарсія