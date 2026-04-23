Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 22 квітня 2026 року.

Каталонська Барселона здобула мінімальну перемогу над Сельтою з Віго в домашньому матчі 33-го туру Ла Ліги — 1:0.

Команда Ганса-Дітера Фліка щоправда заплатила за неї надто велику ціну — під час єдиного гола з пенальті травмувався Ламін Ямал, але при цьому вирішив долю всього поєдинку.

Барселона — Cельта 1:0

Гол: Ламін Ямаль, 40, пенальті

Барселона: Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Канселу (Бальде) — Гарсія, Педрі — Ямаль (Барджі), Ольмо (де Йонг), Гаві (Фермін) — Торрес (Рашфорд)

Сельта: Раду — Родрігес, Лаго (Мінгеса), Алонсо, Руеда — Лопес (Аспас), Моріба, Каррейра — Жутгла (Сотело), Дуран (Іглесіас), Альварес (Сведберг)

Попередження: Лаго, Е. Гарсія.