Барселона розпочала роботу над підписанням перспективного бельгійського вінгера Джессі Бісіву, який наразі виступає за молодіжну команду Брюгге. За інформацією Флоріана Плеттенберга, футболіст відкритий до переходу в іспанський клуб.

Переговори між сторонами вже стартували, а каталонці запропонували гравцеві контракт до літа 2027 року. У клубі розглядають Бісіву як інвестицію в майбутнє та потенційне підсилення атакувальної лінії.

18-річний вінгер перебуває в системі Брюгге з 2020 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів у другому дивізіоні Бельгії, а також відзначився трьома голами та однією результативною передачею в Юнацькій лізі чемпіонів.

