Захисник мадридського Реала та збірної Бразилії може знову лягти на операційний стіл.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао може втратити шанс зіграти на майбутньому чемпіонаті світу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на іспанське джерело Cope, бразилець зазнав рецидиву у матчі проти Алавесу, який ставить під загрозу його поїздку на мундіаль.

За наявною інформацією, Мілітао, найімовірніше, доведеться знову робити хірургічну операцію. Тренерський та медичний штаби збірної Бразилії серйозно стурбовані ситуацією та побоюються, що він не зможе допомогти команді на турнірі. Очікується, що вердикт щодо термінів відновлення гравця буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, що свою попередню травму — розрив лівого підколінного сухожилля, Едер Мілітао отримав 7 грудня у матчі іспанської Ла Ліги проти Сельти з Віго. Тоді бразилець вибув на кілька місяців, проте зараз ситуація виявилася ще складнішою.