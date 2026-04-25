Клуб МЛС змінив трансферні пріоритети після зимового інтересу до форварда Барселони.

Чикаго Файр більше не розглядає нападника Роберта Левандовські як пріоритетну трансферну ціль після завершення його контракту з Барселоною. Про це повідомляє The Athletic.

Американський клуб активно намагався підписати польського нападника ще взимку на тлі невизначеності щодо його майбутнього в таборі "блаугранас", однак угоду так і не вдалося завершити попри перемовини між сторонами.

Наразі Чикаго Файр переключив увагу на інші варіанти. Зокрема, у хорошій формі перебуває форвард Уго Кюйперс, який відзначився шістьма голами у перших п’яти матчах нового сезону після результативної кампанії минулого року.

Сам Левандовські нещодавно заявив, що ще не визначився зі своїм майбутнім і не впевнений у наступному кроці навіть наполовину. У 2026 році результативність 37-річного нападника дещо знизилася: у чемпіонаті він забив 12 голів, а загалом у всіх турнірах після нового року має лише чотири результативні удари.