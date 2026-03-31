Іспанія

Каталонський клуб сумнівається у можливості підписання англійця через його зарплату та вимоги ФФП.

Барселона вирішила поставити на паузу переговори щодо трансферу нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який наразі виступає за каталонців на правах оренди. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, головною перешкодою для угоди стала не сума відступних у розмірі близько 30 мільйонів євро, а високі зарплатні вимоги гравця, які можуть не вписатися у фінансові обмеження клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядала можливість підписання контракту з англійцем до 2030 року, однак тепер у клубі сумніваються щодо доцільності такого кроку.

Крім того, спад форми Рашфорда також вплинув на позицію каталонців. Наразі Барселона зміщує фокус на молодших гравців, зокрема Яна Віргілі з Мальорки та Віктора Муньйоса з Осасуни, через що трансфер англійського форварда більше не є пріоритетним.