Каталонці сумніваються у доцільності трансферу після нестабільних виступів англійця.

Барселона знизила інтерес до можливого викупу нападника Маркуса Рашфорда після завершення його оренди з Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.

Каталонський клуб має опцію викупу 28-річного форварда за 30 мільйонів євро, однак наразі не поспішає її активувати. Причинами стали як фінансові міркування, так і сумніви щодо останніх виступів футболіста.

У Барселоні вважають, що Рашфорд отримав чудову можливість проявити себе після травми Рафіньї, але не скористався нею. Зокрема, англієць не вразив у матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.

Попри це, сам гравець зацікавлений у продовженні кар’єри на Камп Ноу, і його особисті умови не повинні стати проблемою. Втім, остаточне рішення залежить від керівництва Барселони, яке вже розглядає альтернативні варіанти для посилення атаки.

Раніше в. о. головного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррік заявив, що двері для Маркуса Рашфорда у таборі "червоних дияволів" залишаються відчиненими.