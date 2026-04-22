Український вінгер відзначився 20-м забитим м'ячем у складі каталонського клубу.

Віктор Циганков продовжує вписувати своє ім'я золотими літерами в історію Жирони. У матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса українець відзначився швидким голом, який став для нього знаковим у кар'єрі за іспанський клуб.

Вже на сьомій хвилині зустрічі Циганков відкрив рахунок, проте втримати перевагу каталонцям не вдалося — поєдинок завершився прикрою поразкою Жирони з рахунком 2:3. М'яч у ворота Бетісастав для Віктора ювілейним, 20-м голом у футболці рохібланкос в усіх турнірах (19 з них він забив у Ла Лізі та ще 1 — у Кубку Іспанії).

Це досягнення дозволило українському вінгеру офіційно увійти до десятки найкращих бомбардирів клубу за всю його історію. Наразі він ділить 10-11 сходинки з іспанцем Роберто Перагоном, який вже завершив кар'єру.

Щоб суттєво покращити свої позиції, Циганкову достатньо забити ще один м'яч. Це дозволить йому піднятися одразу на сьоме місце, зрівнявшись із Карлосом Хав'єром Акуньєю, Хайме Матою та Борхою Гарсією (у всіх по 21 голу).

Абсолютним рекордсменом каталонського клубу залишається ветеран Крістіан Стуані, на рахунку якого феноменальні 145 голів у 305 матчах.

Водночас у списку найкращих снайперів Жирони гідно представлені українські легіонери: Артем Довбик (який зараз виступає за італійську Рому) посідає високе 6-те місце із 24 голами. Владислав Ванат знаходиться на 27-й позиції, маючи в активі 10 забитих м'ячів.

Віктор Циганков захищає кольори Жирони з січня 2023 року. За цей час він провів на полі 113 матчів, записавши до свого активу не лише 20 голів, а й 22 результативні передачі. Безпосередньо в поточному сезоні 2025/26 українець забив 7 голів та віддав 4 асисти у 28 поєдинках. Його чинний контракт із каталонцями розрахований до кінця червня 2027 року.

Жирона посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 38 очок. За шість турів до завершення чемпіонату відставання від єврокубкової зони становить шість балів. Свій наступний матч у рамках чемпіонату Іспанії команда проведе на виїзді проти Валенсії. Гра відбудеться вже цієї суботи, 25 квітня, о 19:30 за київським часом.