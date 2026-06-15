Іспанський нападник Севільї став фігурантом резонансного судового процесу.
Рафа Мір, getty images
15 червня 2026, 16:45
Іспанський нападник Севільї Рафа Мір став фігурантом судової справи, яка викликала широкий резонанс у футбольній спільноті. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 28-річний футболіст був засуджений судом до 8,5 років позбавлення волі. Справу розглядали правоохоронні органи після звернення дівчини, яка подала заяву щодо інциденту.
Мір минулий сезон провів на правах оренди в Ельче, де зіграв 29 матчів та забив 8 м’ячів.
Раніше також повідомлялося про кадрові зміни в Севільї, яка попрощалася з однією із легенд клубу.