Іспанія

Іспанський нападник Севільї став фігурантом резонансного судового процесу.

Іспанський нападник Севільї Рафа Мір став фігурантом судової справи, яка викликала широкий резонанс у футбольній спільноті. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст був засуджений судом до 8,5 років позбавлення волі. Справу розглядали правоохоронні органи після звернення дівчини, яка подала заяву щодо інциденту.

Мір минулий сезон провів на правах оренди в Ельче, де зіграв 29 матчів та забив 8 м’ячів.

Раніше також повідомлялося про кадрові зміни в Севільї, яка попрощалася з однією із легенд клубу.