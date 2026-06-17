Англія

Манкуніанці розглядають лише повноцінний продаж гравця.

За інформацією джерел ESPN, керівництво Манчестер Юнайтед прийняло категоричне рішення не вести переговори з каталонською Барселоною щодо ще однієї орендної угоди для Маркуса Рашфорда.

Згідно з попередніми домовленостями, іспанський клуб мав час до 15 червня, щоб активувати опцію повноцінного викупу 28-річного англійського форварда за 30 мільйонів євро. Однак синьо-гранатові пропустили цей дедлайн. Тепер очікується, що після відпустки, пов'язаної з виступами на Чемпіонаті світу, Рашфорд повернеться на тренувальну базу Юнайтед у Каррінгтоні.

Як повідомляють джерела, будь-які спроби Барселони домовитися про продовження оренди гравця, який провів минулий сезон на Камп Ноу, будуть миттєво відхилені. Червоні дияволи мають намір остаточно розпрощатися з нападником і вже залучають посередників для пошуку реалістичних варіантів його повноцінного трансферу.

Рішення каталонців не використовувати опцію придбання Маркуса безпосередньо пов'язане з іншим гучним трансфером. Клуб погодив перехід вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона за 80 мільйонів євро. Через це керівництво Барселони більше не вважає доцільним платити 30 мільйонів за Маркуса, оскільки з приходом Гордона англієць, найімовірніше, став би гравцем ротації.

У сезоні-2025/26 28-річний вінгер провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та став автором 14 асистів.