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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Норвегії і Сенегалу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 червня, на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 03:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Столе Сольбаккена. Так, на перемогу Норвегії можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Сенегалу оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.54.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.56.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.22.

Слідкуйте за матчем Норвегія — Сенегал на Football.ua.