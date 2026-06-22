Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Норвегії, Getty Images
22 червня 2026, 19:04
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Норвегії і Сенегалу.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 23 червня, на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. Початок — о 03:00 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Столе Сольбаккена. Так, на перемогу Норвегії можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Сенегалу оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.54.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.56.
Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.22.
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