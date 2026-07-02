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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Плей-оф чемпіонату світу-2026 продовжиться протистоянням збірних Швейцарії та Алжиру. Швейцарці впевнено виграли свою групу, тоді як алжирці пробилися до матчів на виліт із другої позиції. Обидві команди прагнуть зробити ще один крок до історичного успіху, але фаворитом зустрічі вважається європейська збірна.

Швейцарія успішно провела груповий етап і вперше за тривалий час уникнула боротьби з одним із головних фаворитів ще на цій стадії турніру. Команда Мурата Якина виграла свою групу та спробує здобути третю поспіль перемогу на нинішньому мундіалі. Водночас швейцарців насторожує статистика виступів у матчах на виліт, де вони рідко перемагають у межах основного часу.

Алжир також може занести груповий етап собі в актив, вдруге в історії діставшись плей-оф чемпіонату світу. Команда Владіміра Петковича проявила характер у боротьбі за вихід із групи, однак її серія без перемог над європейськими суперниками на мундіалях триває вже дев'ять матчів. Саме тому африканці підходять до майбутнього поєдинку в ролі андердога.

Очікується, що Швейцарія більше володітиме ініціативою та намагатиметься скористатися своїм досвідом виступів на великих турнірах. Алжир, своєю чергою, зробить ставку на компактну гру в обороні та швидкі контратаки. З огляду на стиль обох команд, матч має всі шанси вийти напруженим і не надто результативним.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що саме швейцарці відкриють рахунок у цьому матчі. На його думку, команда Мурата Якина активніше розпочне зустріч і першою скористається своїм моментом. Тому його прогноз — перший гол: Швейцарія з коефіцієнтом 1.69.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вірить, що швейцарська збірна зуміє виконати своє головне завдання та пробитися до наступного раунду. На його думку, досвід і стабільність європейської команди стануть вирішальними у цьому протистоянні. Тому його вибір — прохід Швейцарії з коефіцієнтом 1.52.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко очікує обережної гри з невеликою кількістю небезпечних моментів. Він вважає, що ціна помилки на стадії плей-оф змусить обидві команди діяти максимально дисципліновано. Тому його ставка — тотал менше 2,5 з коефіцієнтом 1.68.

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