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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні ввечері, 1 липня, у рамках чемпіонату світу-2026 відбудеться захопливе протистояння, у якому зійдуться збірні Англії та ДР Конго. Стартовий свисток у цьому поєдинку пролунає о 19:00 за київським часом.

Англійська збірна традиційно підходить до матчу в статусі беззаперечного фаворита. Родоначальники футболу володіють неймовірним підбором висококласних виконавців у кожній лінії та прагнуть продемонструвати впевнений, домінантний футбол, щоб без зайвих проблем забезпечити собі потрібний результат. З іншого боку, збірна ДР Конго відома своєю безкомпромісністю, чудовою фізичною підготовкою та атлетизмом. Африканська команда намагатиметься максимально щільно зіграти в захисті, нав'язати супернику жорстку силову боротьбу на кожній ділянці поля та шукатиме свої шанси у швидких контратаках або під час розіграшів стандартних положень.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик очікує від цієї дуелі відкритого футболу. Він вважає, що англійці підтвердять свій високий клас і здобудуть перемогу, проте африканський колектив цілком здатен знайти свій шанс біля чужих воріт, тому обирає комбіновану ставку перемога Англії та обидві заб'ють: так із солідним коефіцієнтом 3.66.

Відомий український тренер Мирон Маркевич робить ставку на атакувальну потужність фаворита. Фахівець переконаний, що європейська збірна діятиме першим номером і продемонструє високу результативність попереду, тому пропонує маркет індивідуальний тотал голів Англії більше 1,5 за коефіцієнт 1.52.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує впевнену та переконливу перемогу підопічних Гарета Саутгейта. На його думку, різниця в класі між командами є занадто відчутною, і номінальні господарі зможуть виграти з комфортною перевагою, тож його вибір — перемога Англії з форою (-1,5) з коефіцієнтом 1.95.

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