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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Плей-оф чемпіонату світу-2026 подарує ще одне цікаве протистояння, у якому зустрінуться збірні Австралії та Єгипту. Обидві команди успішно подолали груповий етап, але тепер на них чекає перша справжня перевірка в матчах на виліт. Очікується рівна боротьба, адже суперники мають приблизно рівні шанси на вихід до наступного раунду.

Австралія пробилася до плей-оф із другого місця у своїй групі, здобувши перемогу над Туреччиною, поступившись США та зігравши внічию з Парагваєм. Команда Тоні Поповича вже має досвід виступів у матчах на виліт чемпіонатів світу, хоча дві попередні спроби завершувалися поразками від майбутніх чемпіонів — Італії та Аргентини. Тепер "соккеруз" спробують уперше у своїй історії зробити ще один крок уперед.

Єгипет також провів сильний груповий етап, фінішувавши другим після Бельгії. Команда Хоссама Хассана не програла жодного матчу, зігравши внічию з бельгійцями та Іраном і здолавши Нову Зеландію. Для єгиптян це історичний шанс, адже вони вперше з 1934 року дісталися стадії плей-оф чемпіонату світу та вже перевершили свої виступи на мундіалі-2018.

Обидві збірні демонструють організований футбол і вміють терпіти без м'яча, тому зустріч обіцяє бути максимально напруженою. Австралія спробує використати свій досвід виступів у матчах на виліт, тоді як Єгипет прагнутиме продовжити свою історичну кампанію та зробити ще одну гучну сенсацію.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що саме збірна Єгипту здобуде перемогу в цьому матчі. На його думку, африканська команда перебуває у чудовій формі та здатна скористатися своїми шансами в атаці. Тому його прогноз — перемога Єгипту з коефіцієнтом 2.5.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вірить, що Австралія зуміє пройти до наступного раунду турніру. На його думку, досвід виступів "соккеруз" у матчах плей-оф може стати вирішальним фактором у цьому протистоянні. Тому його вибір — прохід Австралії з коефіцієнтом 2.14.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко очікує, що збірна Єгипту зуміє відзначитися бодай одним забитим м'ячем. Він вважає, що команда Хоссама Хассана регулярно створює небезпечні моменти та має достатньо виконавців, щоб розпечатати ворота суперника. Тому його ставка — Єгипет заб'є: так з коефіцієнтом 1.4.

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