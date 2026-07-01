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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні ввечері, 1 липня, у рамках чемпіонату світу-2026 відбудеться надпривабливе протистояння стадії плей-оф, у якому зійдуться збірні Бельгії та Сенегалу. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Обидва колективи підходять до цієї кубкової дуелі з максимальним настроєм, адже на кону стоїть путівка до наступного раунду світової першості. Бельгійська збірна традиційно намагатиметься діяти з позиції сили, контролювати темп гри та використовувати високу індивідуальну майстерність своїх атакувальних виконавців. Водночас збірна Сенегалу — вкрай небезпечний і гнучкий суперник, який славиться своєю феноменальною атлетичною підготовкою, шаленою швидкістю на флангах та залізною дисципліною в оборонних редутах. Сенегальці точно готові прийняти виклик європейського гранда, тому на вболівальників чекає безкомпромісна та інтригуюча битва.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вірить у сенсаційний підсумок дуелі та характер представника африканського континенту. Він припускає, що номінальні гості зможуть нав'язати супернику свою гру та виявитися сильнішими за підсумками всього протистояння, тому обирає ставку на прохід Сенегалу з коефіцієнтом 2.4.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що європейська збірна зможе з перших хвилин заволодіти ініціативою та відкрити рахунок у зустрічі. Фахівець переконаний, що стартовий натиск принесе результат, і пропонує маркет перший гол: Бельгія за коефіцієнт 1.73.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує підсумковий успіх номінальних господарів у межах основного часу. На його думку, досвід та вищий загальний клас бельгійської команди зіграють ключову роль у цьому протистоянні, тож його вибір — чиста перемога Бельгії з коефіцієнтом 2.2.

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