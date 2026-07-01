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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч проти четверга, 2 липня, у рамках чемпіонату світу-2026 відбудеться захопливе протистояння, у якому зійдуться збірні США та Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток у цьому поєдинку пролунає о 03:00 за київським часом.

Американська збірна традиційно робитиме ставку на високу інтенсивність, відмінну фізичну підготовку та швидкі флангові атаки. Натомість боснійська команда славиться своєю непоступливістю, організацією гри в середній лінії та вмінням витискати максимум із розіграшів стандартних положень. Обидва колективи прагнуть продемонструвати свій найкращий футбол, тому на вболівальників чекає напружена та безкомпромісна боротьба на кожній ділянці поля.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик очікує від цієї дуелі відкритого та результативного футболу. Він вважає, що атакувальний потенціал обох збірних дозволить створити достатню кількість гострих моментів, тому обирає ставку на тотал більше 2,5 з коефіцієнтом 1.77.

Відомий український тренер Мирон Маркевич прогнозує, що захисні редути боснійців зможуть стримати натиск суперника. Фахівець переконаний, що американцям буде непросто розкрити оборону гостей, і пропонує маркет індивідуальний тотал голів США менше 1,5 за коефіцієнт 2.4.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко робить ставку на потужне проведення другої половини зустрічі з боку номінальних господарів. На його думку, фізична перевага та глибина складу американців дадуться взнаки після перерви, тож його вибір — перемога США у 2-му таймі (2 тайм — 1X2: США) з коефіцієнтом 1.71.

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