Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

53-річний французький фахівець Себастьєн Міньє та Федерація футболу Гаїті ухвалили рішення про припинення співпраці за взаємною згодою сторін.

Збірна Гаїті завершила співпрацю з головним тренером Себастьєном Міньє після виступу на чемпіонаті світу-2026. Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою, про що повідомила пресслужба місцевої Федерації футболу.

53-річний французький фахівець очолював національну команду з 2024 року. Він назавжди вписав своє ім'я в історію місцевого футболу, зумівши вивести збірну Гаїті на мундіаль уперше за останні 52 роки (попередня і єдина поява країни на світовій першості датується 1974 роком).

У своїй офіційній заяві Федерація футболу Гаїті висловила щиру вдячність Міньє за його "професіоналізм, відданість справі та самовіддачу" під час роботи з національною командою. Зазначається, що рішення про розставання було прийнято у дусі взаємної поваги, що дозволить обом сторонам рухатися далі.

На полях цьогорічного мундіалю гаїтяни не змогли подолати груповий етап, фінішувавши на останньому місці у квартеті C. Команда зазнала трьох поразок у трьох зустрічах: Шотландія — 0:1, Бразилія — 0:3, Марокко — 2:4.