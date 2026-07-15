Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Францією.

Півзахисник збірної Іспанії Маркос Льоренте прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу ЧС-2026 проти Франції (2:0), відповівши на скарги французів щодо суддівства.

"Ми перемогли, бо були кращими, і французи змушені за щось хапатися. Попри сумніви, ми завжди вірили в себе та у свою ідею. Є привід відсвяткувати – не щодня граєш у фіналі чемпіонату світу...

Сподіваюся, ми зможемо виграти. Ніхто не виділяється, тому що ми всі на відмінному рівні. Наш успіх на чемпіонаті світу складається з команди, єдності, сімейної атмосфери та гарного настрою", — наводить слова Льоренте Radioestadio Noche.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія — Франція.