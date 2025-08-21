Туреччина

Португальський півзахисник не входить у плани ПСЖ і може продовжити кар’єру в турецькому клубі.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Ренату Саншеш перебуває на фінальній стадії переговорів із Трабзонспором щодо оренди, повідомляє французьке видання L'Équipe.

Цього літа футболіст повернувся до Парижа після сезону, проведеного в Бенфіці, однак головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не бачить його у своїй команді. Саншеш опинився серед гравців, які повинні покинути клуб до завершення трансферного вікна.

Португальця також запрошував Панатінаїкос, проте, за останньою інформацією, перевага надається саме Трабзонспору. Турецький клуб очікує на остаточне оформлення орендної угоди.

У минулому сезоні Санчеш провів 21 матч за Бенфіку у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем. За даними порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить близько 3 мільйонів євро, а його контракт із ПСЖ розрахований до 2027 року.