Туреччина

Український захисник орієнтовно пропустить близько місяця.

Трабзонспор оприлюднив офіційну інформацію щодо стану захисників Арсенія Батагова та Сердара Саатчі, які отримали ушкодження під час тренування команди.

Голова Ради з охорони здоров’я клубу Ахмет Бешир пояснив характер травм:

"В результаті обстеження та аналізів, проведених в Арсенія Батагова, в передній та внутрішній частині правого стегна було виявлено кровотечу та набряк через травму м'язів. У Сердара Саатчі діагностовано аналогічне пошкодження".

За словами лікаря, медична служба Трабзонспора вже розпочала лікування обох футболістів.

Через травму Батагов не зможе приєднатися до збірної України на найближчі матчі кваліфікації чемпіонату світу. Очікується, що відновлення захисника триватиме приблизно один місяць.