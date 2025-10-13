Італія

Представники клубів спростували чутки про можливий трансфер форварда Галатасарая.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що чутки про можливий перехід Мауро Ікарді з Галатасарая до Торіно не відповідають дійсності.

За його даними, джерела, наближені до сторін, категорично заперечують будь-які переговори між клубами. "Ніколи не було жодних контактів, і ми не зацікавлені", — зазначили вони.

Таким чином, аргентинський нападник, який є ключовою фігурою у складі Галатасарая, залишиться у турецькому клубі принаймні до завершення поточного сезону, коли й спливає його контракт.

У поточній кампанії на рахунку 32-річного Ікарді 5 голів у 9 матчах у всіх турнірах.