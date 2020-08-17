Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на полуфинальный поединок еврокубка.

Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики компании Parimatch считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими.

Так, на победу Интера коэффициент составляет 1,78, а вероятность успеха Шахтера оценивается показателем 4,5. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4.

Любители оригинальных ставок могут обратить внимание на вариант "Тайсон забьёт гол и результат матча: победа Шахтер Донецк". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 11,5.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.