Лига Европы

Генеральный директор "горняков" — о предстоящем матче против Интера в Лиге Европы.

Сергей Палкин рассказал, в каком настроении находится Шахтер перед полуфиналом Лиги Европы, а также выразил мнение, что "горняки" показывают более лучший атакующий футбол, чем коллектив Антонио Конте.

О настрое команды:

"Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч".

О том, какие испытывает эмоции перед матчем:

"Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для Интера. При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем Интер. В этом, как мне кажется, наш плюс", — приводит слова Сергея Палкина официальный сайт Шахтера.

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.