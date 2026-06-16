Ліга Європи

Кияни розпочнуть єврокубковий сезон протистоянням із румунською Університатею Клуж.

Київське Динамо визначилося зі своїм першим опонентом у новому розіграші Ліги Європи. За підсумками жеребкування першого кваліфікаційного раунду турніру суперником українського клубу стала Університатя Клуж із Румунії.

Перший матч двоматчевого протистояння відбудеться 9 липня, а зустріч у відповідь запланована на 16 липня.

Переможець пари продовжить боротьбу за вихід до основного етапу Ліги Європи, тоді як команда, що зазнає поразки, опуститься до кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, протягом нової єврокампанії "біло-сині" знову проводитимуть номінально домашні матчі єврокубків на Арені Люблін (до 15,5 тисяч глядачів) у Польщі.