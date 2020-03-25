Украина

Коронавирус продолжает вредить футболу в стране.

Кабинет министров продлил карантин до 24-го апреля, который изначально действовал до третьего апреля, и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Таким образом, все футбольные турниры Украины, ранее приостановленные Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола, не возобновятся раньше этой даты.

Напомним, начиная с 18 марта приостановлены все соревнования УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ и другие турниры.

Ранее сообщалось, что продлить карантин также решил чемпионат Германии — там игры не возобновятся раньше 30-го апреля.