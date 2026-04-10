Ліга конференцій

Завершились перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

Райо Вальєкано розгромив АЕК (3:0)

Мадридський клуб продемонстрував майже ідеальну статистику: підопічні Переса реалізували всі гольові моменти у грі, майже гарантувавши собі вихід в історичний півфінал єврокубкового турніру.

На 2-й хвилині господарі відправили суперника в нокдаун. Орендований у «Вільярреала» Ахомаш замкнув простріл з флангу від Гарсії. У доданий час першої 45-хвилинки бджоли подвоїли перевагу. Лопес опинився першим на добиванні після пострілу Ахомаша.

У другому таймі гості забрали мʼяч під свій контроль, але небезпеки біля воріт Батальї створити не вдалося. Натомість капітан команди Паласон на 74-й хвилині реалізував пенальті, довівши справу до розгрому.

У підсумку Райо Вальєкано зробив вагомий крок до виходу в наступний раунд. АЕК, який йде до чемпіонства у грецькій Суперлізі, має рівно тиждень, аби виправити ситуацію.

Райо Вальєкано - АЕК 3:0

Голи: Ахомаш 2, Лопес 45+2, Паласон 74

Майнц втримав перемогу над Страсбуром (2:0)

У цьому протистоянні зійшлися колективи, які посіли місця в топ-8 на етапі ліги. Німецький клуб посів 7-му сходинку з 13 пунктами, тоді як ельзасці взагалі виграли групу, набравши 16 очок.

Матч розпочався з диво-пострілу від Сано. Японському півзахиснику вдався дивовижний сольний прохід, який він завершив ударом з меж штрафного майданчика. Мʼяч від стійки залетів у сітку воріт. Згодом карнавальники подвоїли перевагу. Пош опинився абсолютно один під час подачі з кутового. Захисник потужно ногою вгатив у ворота суперника.

Після пропущених мʼячів підопічні О'Нілла перехопили ініціативу, але мʼяч вперто не хотів потрапляти у сітку Баца. Нагадаємо, що лідер атак Страсбура Панічелі вибув на декілька місяців через травму хрестоподібних зв'язок. У підсумку перед Расінгом» тепер стоїть складне завдання у матчі-відповіді: їм потрібно забити мінімум два мʼячі.

Майнц Страсбур 2:0

Голи: Сано 11, Пош 19

Крістал Пелас поховав інтригу в дуелі з Фіорентиною (3:0)

Лондонці повністю переграли підопічних Ванолі як за грою, так і за рахунком, на 99,9 відсотка знявши питання про переможця пари. На 24-й хвилині Матета розпочав розгром, реалізувавши одинадцятиметровий. Згодом Мітчелл заштовхав мʼяч після пожежі у воротарському майданчику Де Хеа. Епізод переглядали на предмет офсайду, але взяття воріт не скасували. На останній хвилині основного часу Сарр ударом головою від газону замкнув подачу Камади.

Кристал Пелес — Фіорентина 3:0

Голи: Матета 24, Мітчелл 31, Сарр 90