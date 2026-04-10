Ліга чемпіонів

Іштван Ковач покараний за помилки у чвертьфіналі, але залишиться серед кандидатів на ЧС-2026.

Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення відсторонити румунського арбітра Іштвана Ковача від роботи в Лізі чемпіонів до завершення поточного сезону.

Причиною стали кілька результативних помилок, допущених суддею під час чвертьфінального матчу між Барселоною та Атлетіко, який завершився поразкою каталонців з рахунком 0:2. Про це повідомляє Sport.es.

Попри санкції з боку УЄФА, Ковач залишається у списку арбітрів ФІФА і, як очікується, працюватиме на чемпіонаті світу 2026 року.

Раніше Барселона офіційно звернулася до УЄФА зі скаргою на суддівство та роботу системи VAR. Зокрема, у клубі звернули увагу на епізод на 54-й хвилині, коли гравець Атлетіко зіграв рукою у власному штрафному майданчику, однак пенальті призначено не було.