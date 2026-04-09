Ліга чемпіонів

Аргентинський нападник Атлетіко зізнався, що перед ударом згадав легендарний гол Мессі, а президент мадридського клубу різко відповів на чутки про можливий трансфер гравця.

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес став головним героєм першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, який завершився перемогою його команди з рахунком 2:0. Наприкінці першого тайму аргентинець виконав розкішний штрафний удар, поціливши точнісінько у верхній кут воріт на Камп Ноу.

Після гри форвард розповів, що на створення цього футбольного шедевра його надихнув зірковий партнер по національній збірній Ліонель Мессі.

"Я кілька разів передивлявся гол Мессі у ворота Ліверпуля на цьому ж стадіоні (у травні 2019 року), але не був до кінця впевнений, що мій м'яч полетить саме в той кут. Щойно ти завдаєш удару, одразу все розумієш. Ще до того, як я пробив, я був досить упевнений у собі. Напередодні на тренуванні ми відпрацьовували штрафні, і я не забив жодного. Проте сьогодні був саме той день, коли це мало значення", — зізнався Альварес в інтерв'ю ESPN.

Феєричний виступ Альвареса, який у поточному сезоні відзначився вже 18 голами у всіх турнірах, викликав нову хвилю трансферних чуток. За інформацією ЗМІ, Барселона розглядає аргентинця як ідеальну довгострокову заміну Роберту Левандовському, а президент каталонців Жоан Лапорта бачить у ньому пріоритетну ціль.

Крім того, інтерес до гравця приписують і лондонському Арсеналу. Утім, президент Атлетіко Енріке Сересо оперативно охолодив запал потенційних покупців, нагадавши, що контракт нападника діє до літа 2030 року.

"Якщо гравець має контракт із командою, і до його завершення залишається ще багато років... самі скажіть мені, що може статися. У такому разі ви можете вважати мене Богом: поки я не скажу йому піти, він нікуди не піде", — категорично підкреслив Сересо.

Сам Альварес зараз повністю зосереджений на майбутньому матчі-відповіді. Незважаючи на комфортну перевагу у два м'ячі, здобуту завдяки його голу та влучному удару Александра Серлота, аргентинець закликає не розслаблятися.