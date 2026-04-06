Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 квітня 2026 року.

Епіцентр мінімально обіграв Кудрівку у матчі 22-го туру Українська Прем’єр-ліга — 1:0.

Єдиний гол у зустрічі на 56-й хвилині забив Рохас, який приніс своїй команді перемогу. Вже за хвилину автор м’яча отримав друге попередження та залишив господарів у меншості.

Попри чисельну перевагу, Кудрівка не змогла відігратися. У підсумку Епіцентр здобув важливі три очки, тоді як його суперник опустився до зони перехідних матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Кудрівка у рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Кудрівка 1:0

Гол: К. У. Рохас, 56

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк, Запорожець — К. У. Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сіфуентес.

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк — Сторчоус, Кая (Лєгостаєв, 72), Глущенко (Нагнойний, 58) — Світюха (Козак, 46), Овусу (Таїпі, 63), Морозко (Пушкарьов, 63).

Попередження: К. У. Рохас, Кирюханцев

На 57-й хвилині був вилучений Карлос Умберто Рохас Москера (Епіцентр) (друге попередження).