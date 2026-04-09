Ахметов, Палкін і Срна попрощалися з легендарним тренером та згадали спільні перемоги.

Представники донецького Шахтаря відвідали Бухарест, де вшанували пам’ять легендарного тренера Мірчі Луческу.

На церемонії були присутні президент клубу Рінат Ахметов, генеральний директор Сергій Палкін, директор з футболу Дарійо Срна, а також Карло Ніколіні.

Ахметов поділився емоційними спогадами про співпрацю з румунським фахівцем:

"Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це величезна трагедія для всіх. Разом ми виграли Кубок УЄФА, 6 Кубків України та 7 Суперкубків країни. Він був моїм другом, і я пишаюся нашою дружбою. Я бажаю і сподіваюся, що ви теж будете пишатися такою людиною.

Він був великим тренером і великою людиною, яка прожила щасливе життя. Він не міг сидіти без діла, він завжди боровся. Я прийшов сюди, щоб попрощатися з ним і висловити йому свою вдячність як великому тренерові й великій людині", — сказав Ахметов.

Президент Шахтаря також висловив співчуття родині Луческу:

"Висловлюю свої співчуття його дружині Неллі та синові Развану. Це прекрасна, добра родина", — додав президент "гірників".

Мірча Луческу пішов із життя 7 квітня у віці 80 років.