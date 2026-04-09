Ахметов, Палкін і Срна попрощалися з легендарним тренером та згадали спільні перемоги.
09 квітня 2026, 19:49
Представники донецького Шахтаря відвідали Бухарест, де вшанували пам’ять легендарного тренера Мірчі Луческу.
На церемонії були присутні президент клубу Рінат Ахметов, генеральний директор Сергій Палкін, директор з футболу Дарійо Срна, а також Карло Ніколіні.
Ахметов поділився емоційними спогадами про співпрацю з румунським фахівцем:
"Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це величезна трагедія для всіх. Разом ми виграли Кубок УЄФА, 6 Кубків України та 7 Суперкубків країни. Він був моїм другом, і я пишаюся нашою дружбою. Я бажаю і сподіваюся, що ви теж будете пишатися такою людиною.
Він був великим тренером і великою людиною, яка прожила щасливе життя. Він не міг сидіти без діла, він завжди боровся. Я прийшов сюди, щоб попрощатися з ним і висловити йому свою вдячність як великому тренерові й великій людині", — сказав Ахметов.
Президент Шахтаря також висловив співчуття родині Луческу:
"Висловлюю свої співчуття його дружині Неллі та синові Развану. Це прекрасна, добра родина", — додав президент "гірників".
Мірча Луческу пішов із життя 7 квітня у віці 80 років.