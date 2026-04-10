Ліга конференцій

Президент донецького клубу вперше за 12 років відвідав матч команди з трибун.

Перший чвертьфінальний матч Ліги конференцій, у якому донецький Шахтар впевнено розгромив нідерландський АЗ із рахунком 3:0, став історичним не лише завдяки результату на табло. Вперше за останні 12 років за грою своєї команди безпосередньо зі стадіону спостерігав президент клубу Рінат Ахметов.

Після фінального свистка очільник гірників не стримував емоцій і завітав до роздягальні, аби особисто привітати футболістів. За його словами, ця перемога є надзвичайно важливою для всього українського футболу, а сама присутність на арені подарувала йому незабутні відчуття.

"Я 12 років не був на стадіоні. Я сьогодні щасливий, що побачив хлопців, побачив стадіон. Завжди дивився по телевізору, а це трішки інші емоції. Коли хлопці вийшли на розминку і поаплодували мені — зізнаюся, у мене були сльози на очах. Це була надзвичайно щаслива та зворушлива хвилина для мене", — поділився враженнями Ахметов.

На запитання журналіста, чи означає цей візит, що відтепер президента клубу можна буде регулярно бачити на матчах (мовляв, він приніс команді удачу), Рінат Ахметов відповів скромно та ухильно. Він закликав не пов'язувати розгромну перемогу зі своєю присутністю:

"Ой, ви мене не прив'язуйте до цього успіху. Хлопці дуже багато працювали, тренерський штаб працював, уся система футбольного клубу Шахтар. Всі хотіли перемогти і пройти далі. Просто так співпало, що я якраз став свідком цієї яскравої перемоги".

Цей тріумфальний вечір завершив для президента клубу дуже складний та контрастний день. Вранці Рінат Ахметов разом із Дарійо Срною, Сергієм Палкіним та Карло Ніколіні перебував у Бухаресті, де відбулася церемонія прощання з легендарним колишнім тренером команди Мірчею Луческу.

Ахметов віддав останню шану фахівцю, з яким Шахтар за 12 років здобув 22 трофеї, зокрема і Кубок УЄФА. Президент назвав Луческу не лише великим тренером, але й своїм другом, який прожив щасливе життя та зробив колосальний внесок в український футбол.

Оцінюючи поточний стан і перспективи нинішнього складу Шахтаря, Рінат Ахметов висловив абсолютну впевненість у правильності обраного курсу. Він високо відзначив роботу всього клубного механізму — від академії та скаутів до тренерського штабу й менеджменту.

"У цього Шахтаря величезний потенціал. Я переконаний у тому, що ми робимо. Можливо, навіть це сьогодні найкращий Шахтар за всю мою 30-річну історію володіння клубом", — резюмував президент, висловивши сподівання на таку ж організовану гру команди у матчі-відповіді та вихід до півфіналу турніру.