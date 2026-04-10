Завершилася 1506 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Російський диктатор Путін заявив, що доручив своїм військам на фронті дотримуватися перемир’я на Великдень. Заяву диктатора передають російські пропагандистські ЗМІ.

"У зв’язку з православним святом Великодня (Світлого Христового Воскресіння), що наближається, оголошується перемир’я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року", — передають текст указу Путіна пропагандисти.

🔸 Під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді президент Володимир Зеленський заявив, що росія прагне захопити Покровський напрямок до кінця квітня.

🔸 До України повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженнями російської сторони, належать українським військовослужбовцям. За даними російської служби BBC, росія під час обміну отримала 41 тіло.

🔸 У росії заговорили про скасування параду 9 травня через нові ракети України — медіа.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 134 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару – скинув 125 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6483 дронів–камікадзе та здійснив 2566 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів, у районі Петропавлівки, Новоосинового та в бік Лиману. Одна атака ворога триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів, в бік Лиману, Діброви, Новомихайлівки та Твердохлібового. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 70 окупантів та 26 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки; пошкоджено пункт управління БпЛА, 13 укриттів, танк, гармату та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 220 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Злагода та у бік Андріївки-Клевцового. Одна штурмова дія триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля. П’ять атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.



