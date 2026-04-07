Дмитро Різник, ФК Шахтар
07 квітня 2026, 16:46
Донецький Шахтар у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги впевнено обіграв львівський Рух (3:0).
У цьому матчі взяв участь воротар "гірників" Дмитро Різник, для якого це був 60 сухий матч у чемпіонаті України — 22 у складі Ворскли та 38 у Шахтарі.
Свій перший сухий матч 27-річний українець провів у складі Ворскли, який відбувся 30 листопада 2019 року. Це була зустріч із Колосом (1:0).
На рахунку Різника 140 матчів в УПЛ і він став 24 воротарем, який зміг провести 60 і більше сухих поєдинків. Цей рейтинг очолює Олександр Шовковський — 233 сухі матчі.
Також відзначимо, що цей сезон є рекордним для Дмитра у чемпіонаті України – на даний момент у нього 14 сухих матчів. Попередній рекорд було встановлено в сезоні-2023/24 – 13 поєдинків на нуль.
Після 22 турів Шахтар та ЛНЗ очолюють турнірну таблицю УПЛ, але "гірники" мають гру в запасі.