Україна

Лік своїх ігор без пропущених голів Різник розпочав 30 листопада 2019 року.

Донецький Шахтар у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги впевнено обіграв львівський Рух (3:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "гірників" Дмитро Різник, для якого це був 60 сухий матч у чемпіонаті України — 22 у складі Ворскли та 38 у Шахтарі.

Свій перший сухий матч 27-річний українець провів у складі Ворскли, який відбувся 30 листопада 2019 року. Це була зустріч із Колосом (1:0).

На рахунку Різника 140 матчів в УПЛ і він став 24 воротарем, який зміг провести 60 і більше сухих поєдинків. Цей рейтинг очолює Олександр Шовковський — 233 сухі матчі.

Також відзначимо, що цей сезон є рекордним для Дмитра у чемпіонаті України – на даний момент у нього 14 сухих матчів. Попередній рекорд було встановлено в сезоні-2023/24 – 13 поєдинків на нуль.

Після 22 турів Шахтар та ЛНЗ очолюють турнірну таблицю УПЛ, але "гірники" мають гру в запасі.