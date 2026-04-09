Надзвичайно важлива перемога команди Арди Турана в номінально домашній грі.
Шахтар — АЗ, фото ФК Шахтар Донецьк
09 квітня 2026, 23:59
АЗ:
Шахтар — АЗ 3:0
Голи: Педріньйо да Сілва, 72, Аліссон, 81, 83
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Назарина, 89), Очеретько, Ізакі (Бондаренко, 24) — Аліссон (Конопля, 89), Еліас (Траоре, 74), Невертон (Егіналду, 74).
Зут — Гус, Пенетра, ван Дейл — Майкума (Дейкстра, 46), Сміт, Мейнанс, де Віт — Пататі (Уфкір, 77), Перротт (Мердінк, 74), Садік (Дал, 55).
Попередження: Пенетра, де Віт