Півзахисник розповів про підготовку до матчу з Металістом 1925.

Півзахисник Динамо поділився очікуваннями від матчу з Металістом 1925.

На запитання про смерть легендарного тренера Мірчі Луческу він відповів:



"Дуже шкода, адже це легендарний тренер. Я не встиг з ним попрацювати, адже тоді, коли він працював у клубі, був ще дуже юним, але памʼятаю матчі Динамо, дуже захоплююся ним. Він мав дуже легендарну тренерську карʼєру".

Щодо важкого матчу з Карпатами, півзахисник зазначив:



"Звичайно, перегорнули. Якби ми постійно згадували всі невдалі матчі, це було б не дуже добре для нас. Ми вже забули цю гру, зробили висновки, аналіз. Постараємося у грі з Металістом 1925 не припускатися цих помилок".

Гравець розповів про настрій команди перед наступним матчем:



"У всіх бойовий настрій, всі вже хочуть зіграти, прагнуть перемагати".

Про суперника він сказав:



"Ми ще не аналізували суперника, але знаю, що це хороша команда, у неї кваліфіковані гравці у складі, тож буде непростий матч".

Про мотивацію після невдалого матчу з Карпатами:



"Звісно, адже на той матч прийшло багато вболівальників, вони створили неймовірну атмосферу, тому хотілося перемогти, але результат вийшов не таким, якого очікували. Відмінили наш гол, однак це вже історія, тому тепер треба перемагати Металіст 1925 та відновлювати свою статистику".

19-річний Редушко провів 11 матчів за першу команду Динамо і забив один гол.