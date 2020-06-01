Украина

Однако перевес незначительный — чуть менее четырех процентов.

Шахтер обыграл Динамо в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

На 20-й минуте встречи киевляне вышли вперед, однако Екатерина Монзуль отменила взятие ворот, после того, как воспользовалась VAR.

Football.ua провел опрос, в ходе которого 51,9% посетителей считают, что гол отменен заслуженно. 48,1% склоняются к тому, что взятие ворот можно было зафиксировать.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.