Украина

В понедельник, 10 августа, был утвержден календарь украинской Премьер-лиги.

Чемпионат Украины сезона-2020/21 начнется 12 сентября, а сегодня, 10 августа, официальный сайт УПЛ утвердил календарь первого круга.

В первом туре Динамо сыграет против Олимпика, а Шахтер – против Колоса. Окончательный вариант станет известен после того, как состоится последний тур Первой лиги Украины.

1-й тур

Шахтер — Колос

Олимпик — Динамо

Десна — Заря

Александрия — Мариуполь

Команда ПФЛ — Днепр-1

Ворскла — Команда ПФЛ

Львов — Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтер — команда ПФЛ

Десна — Динамо

Заря — Мариуполь

Колос — Львов

Команда ПФЛ — Александрия

Днепр-1 — Олимпик

Ворскла — Команда ПФЛ

3-й тур

Заря — Шахтер

Динамо — Львов

Команда ПФЛ — Десна

Команда ПФЛ — Колос

Александрия — Ворскла

Днепр-1 — Мариуполь

Олимпик — Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер — Олимпик

Команда ПФЛ — Динамо

Львов — Заря

Десна — Команда ПФЛ

Колос — Команда ПФЛ

Александрия — Днепр-1

Ворскла – Мариуполь

5-й тур

Десна — Шахтер

Динамо — Заря

Колос — Мариуполь

Олимпик — Александрия

Днепр-1 — Ворскла

Команда ПФЛ — Львов

Команда ПФЛ — команда ПФЛ

6-й тур

Шахтер — Львов

Команда ПФЛ — Динамо

Заря — Колос

Днепр-1 — Десна

Александрия — Команда ПФЛ

Команда ПФЛ — Мариуполь

Олимпик — Ворскла

7-й тур

Ворскла — Шахтер

Динамо — Александрия

Заря — Команда ПФЛ

Десна — Олимпик

Колос — Команда ПФЛ

Львов — Днепр-1

Команда ПФЛ – Мариуполь

8-й тур

Шахтер — Мариуполь

Днепр-1 — Динамо

Команда ПФЛ — Заря

Александрия — Десна

Колос — Олимпик

Львов — Ворскла

Команда ПФЛ — команда ПФЛ

9-й тур

Динамо — Шахтер

Заря — Ворскла

Десна — Команда ПФЛ

Днепр-1 — Колос

Александрия — Львов

Олимпик — Мариуполь

Команда ПФЛ — команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер — Александрия

Команда ПФЛ — Динамо

Олимпик — Заря

Десна — Львов

Ворскла — Колос

Команда ПФЛ — Днепр-1

Команда ПФЛ – Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 – Шахтер

Динамо – Ворскла

Команда ПФЛ – Заря

Колос – Десна

Александрия — Команда ПФЛ

Львов – Мариуполь

Команда ПФЛ — Олимпик

12-й тур

Шахтер — Команда ПФЛ

Мариуполь – Динамо

Заря — Днепр-1

Десна – Ворскла

Колос – Александрия

Олимпик — Команда ПФЛ

Львов — Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ – Шахтер

Динамо – Колос

Александрия – Заря

Десна – Мариуполь

Команда ПФЛ — Днепр-1

Олимпик – Львов

Ворскла — Команда ПФЛ.

Ранее сообщалось, что Шахтер будет номинальным хозяином в матче за Суперкубок Украины.