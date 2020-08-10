В понедельник, 10 августа, был утвержден календарь украинской Премьер-лиги.
Фото: УПЛ
10 августа 2020, 15:26
Чемпионат Украины сезона-2020/21 начнется 12 сентября, а сегодня, 10 августа, официальный сайт УПЛ утвердил календарь первого круга.
В первом туре Динамо сыграет против Олимпика, а Шахтер – против Колоса. Окончательный вариант станет известен после того, как состоится последний тур Первой лиги Украины.
1-й тур
Шахтер — Колос
Олимпик — Динамо
Десна — Заря
Александрия — Мариуполь
Команда ПФЛ — Днепр-1
Ворскла — Команда ПФЛ
Львов — Команда ПФЛ
2-й тур
Шахтер — команда ПФЛ
Десна — Динамо
Заря — Мариуполь
Колос — Львов
Команда ПФЛ — Александрия
Днепр-1 — Олимпик
Ворскла — Команда ПФЛ
3-й тур
Заря — Шахтер
Динамо — Львов
Команда ПФЛ — Десна
Команда ПФЛ — Колос
Александрия — Ворскла
Днепр-1 — Мариуполь
Олимпик — Команда ПФЛ
4-й тур
Шахтер — Олимпик
Команда ПФЛ — Динамо
Львов — Заря
Десна — Команда ПФЛ
Колос — Команда ПФЛ
Александрия — Днепр-1
Ворскла – Мариуполь
5-й тур
Десна — Шахтер
Динамо — Заря
Колос — Мариуполь
Олимпик — Александрия
Днепр-1 — Ворскла
Команда ПФЛ — Львов
Команда ПФЛ — команда ПФЛ
6-й тур
Шахтер — Львов
Команда ПФЛ — Динамо
Заря — Колос
Днепр-1 — Десна
Александрия — Команда ПФЛ
Команда ПФЛ — Мариуполь
Олимпик — Ворскла
7-й тур
Ворскла — Шахтер
Динамо — Александрия
Заря — Команда ПФЛ
Десна — Олимпик
Колос — Команда ПФЛ
Львов — Днепр-1
Команда ПФЛ – Мариуполь
8-й тур
Шахтер — Мариуполь
Днепр-1 — Динамо
Команда ПФЛ — Заря
Александрия — Десна
Колос — Олимпик
Львов — Ворскла
Команда ПФЛ — команда ПФЛ
9-й тур
Динамо — Шахтер
Заря — Ворскла
Десна — Команда ПФЛ
Днепр-1 — Колос
Александрия — Львов
Олимпик — Мариуполь
Команда ПФЛ — команда ПФЛ
10-й тур
Шахтер — Александрия
Команда ПФЛ — Динамо
Олимпик — Заря
Десна — Львов
Ворскла — Колос
Команда ПФЛ — Днепр-1
Команда ПФЛ – Мариуполь
11-й тур
Днепр-1 – Шахтер
Динамо – Ворскла
Команда ПФЛ – Заря
Колос – Десна
Александрия — Команда ПФЛ
Львов – Мариуполь
Команда ПФЛ — Олимпик
12-й тур
Шахтер — Команда ПФЛ
Мариуполь – Динамо
Заря — Днепр-1
Десна – Ворскла
Колос – Александрия
Олимпик — Команда ПФЛ
Львов — Команда ПФЛ
13-й тур
Команда ПФЛ – Шахтер
Динамо – Колос
Александрия – Заря
Десна – Мариуполь
Команда ПФЛ — Днепр-1
Олимпик – Львов
Ворскла — Команда ПФЛ.
Ранее сообщалось, что Шахтер будет номинальным хозяином в матче за Суперкубок Украины.