Украина

Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 3-го тура УПЛ.

Чемпионат Украины набирает ход и в этом материале мы поговорим о лучших игроках завершившегося тура.

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Артем Кичак, Олимпик (вратарь)

В том, что Олимпик настолько уверенно обыграл Минай "виноват" не только Шахаб, но и Артем Кичак. Нельзя говорить о том, что у Кичака было много работы, но в ключевых эпизодах Артем сыграл очень надежно. Минай имел неплохие возможности для того, чтобы забить хотя бы 1 гол, но Кичак в этот день был другого мнения.

Игорь Пердута, Ворскла (правый защитник)

Правый защитник полтавчан был достаточно активен в матче против Александрии. Очень здорово отработал на оборону. Далеко не у каждого защитника получается иметь эффективность единоборств в матче против Александрии на уровне 70%. При этом Игорь еще и про атаку не забывал. Именно с его фланговой передачи был забит второй гол, который и предопределил исход поединка.

Макс Челич, Львов (центральный защитник)

Несмотря на поражение Львова в матче против киевского Динамо, нельзя не отметить игру всех центральных защитников команды Георгия Цецадзе. Но лучше остальных выглядел хорватский новичок Львова Макс Челич. Этот футболист часто успевал в тех ситуациях, когда казалось, что сейчас будет гол хозяев поля.

Андрей Гитченко, Десна (центральный защитник)

В матче против Ингульца Десне не приходилось много обороняться. Подопечные Рябоконя все же больше были сосредоточены на атаке. Но при этом все равно нельзя игнорировать уверенную игру ветерана Андрея Гитченко. Центральный защитник Десны осуществил 10 подборов и 7 перехватов, выиграл 77% борьбы, а точность его передач была на отметке 95 %. К тому же Гитченко еще и стал автором единственного забитого гола в составе черниговцев.

Виктор Корниенко, Шахтер (левый защитник)

Дебют молодого футболиста на левом фланге обороны Шахтера получился, даже несмотря на потерю очков "горняками". Виктор достаточно надежно действовал на своем фланге. В этом компоненте выглядел гораздо убедительнее своего партнера на противоположном фланге. Также Корниенко неплохо поддерживал атаки "оранжево-черных". Один из его прострелов в первом тайме стал голевым.

Давид Пуцлин, Ворскла (опорный полузащитник)

Хорватский опорник полтавчан в матче против Александрии отпахал что называется от "а" до "я". Во многом его убедительное выступление позволило Ворскле одержать столь желанную и уверенную победу над Александрией. Пуцлин чаще всех в этом матче вступал в борьбу – целых 20 раз. При этом выиграл 70% этой борьбы, что в матче против Александрии, которая прекрасно умеет бороться, выглядит каким-то космическим результатом. Плюс к этому Давид еще и стал автором второго гола полтавчан.

Владислав Кочергин, Заря (центральный полузащитник)

Хавбек луганчан в матче против Шахтера в очередной раз показал, что вполне вероятно будет следующим футболистом, на трансфере которого Заря сумеет заработать. Владислав был хорош как в разрушении, так и в созидании. Помимо забитого гола проделал огромный объем работы. Был чертовски хорош на подборах. Вполне возможно, что именно Кочергин станет тем футболистом, который получит дебютное приглашение в национальную сборную уже на следующий сбор.

Николай Шапаренко, Динамо (центральный полузащитник)

Молодому хавбеку киевлян понадобился всего один тайм, чтобы попасть в символическую сборную тура. С выходом Шапаренко на поле в атаках Динамо появилась мысль. Николай вновь был хорош с точки зрения продвижения мяча, 5 раз шел в обводки и все 5 раз удачно. Ну и забил такой нужный гол Динамо со штрафного. А в самой концовке встречи еще и отдал голевой пас на Супрягу. Если бы не Шапаренко, то вполне вероятно, что Динамо вновь бы не досчиталось очков на своем поле.

Евгений Морозко, Колос (правый полузащитник)

Морозко в матче против Ариса не играл с первых минут. В Греции Евгений появился на поле во втором тайме. В матче против Руха многие игроки ковалевской команды, которые не играли против Ариса, получили свой шанс. Морозко, претендующий на роль основного игрока команды, вполне ожидаемо взял лидерские функции в атаке Колоса на себя. И с этой задачей отлично справился. Вингер ковалевцев записал на свой счет дубль в матче против Руха, он позволил его команде праздновать победу.

Владислав Кабаев, Заря (левый полузащитник)

Еще одним футболистом Зари, который буквально терроризировал оборону донецкого Шахтера, стал Владислав Кабаев. Действовал с присущей себе скоростью и резкостью. Имел возможность отличиться в матче, но здорово в воротах сыграл Трубин. Проделал огромный объем беговой работы без мяча. Был одним их ключевых исполнителей Скрипника при высоком прессинге.

Захеди Шахаб, Олимпик (форвард)

Если обращать внимание на статистику и на то, что происходило на поле в матче Олимпик – Минай, то вполне вероятно было бы предположить, что матч мог бы закончиться ничейным результатом. Не согласен с этой теорией был иранский нападающий Олимпика Захеди Шахаб. Он был тем игроком, который делал разницу и выделялся на фоне других. Его уверенная игра в атаке помогла забить Олимпику три безответных мяча и оформить крупную победу над своим соперником.

Тренер: Виктор Скрипник, Заря

Вполне логично, что лучшим главным тренером тура стоит считать того тренера, который сумел отобрать очки у Шахтера. При чем сделал это в очень симпатичном стиле. Тем более, берем во внимание неудачный старт луганчан в УПЛ. Как Скрипнику удалось за неделю сколотить из растерянной команды вновь боеспособный коллектив? Известно лишь тренеру Зари