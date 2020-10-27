Украина

Стали известны результаты жребия.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, по результат которой стали известны все пары грядущего этапа турнира:

Десна — Заря

Александрия - Минай

Верес — Мариуполь

Агробизнес — Ворскла

Днепр-1 — ВПК-Агро\Олимпик

Нива Винница — Колос

Базовый день матчей 1/8 финала — 2 декабря. Напомним, что киевское Динамо и Шахтер начнут свой путь в турнире со стадии 1/4 финала Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что Нива, которой предстоит сыграть против Колоса, пополнила состав двумя новичками.