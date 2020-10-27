Стали известны результаты жребия.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, по результат которой стали известны все пары грядущего этапа турнира:
Десна — Заря
Александрия - Минай
Верес — Мариуполь
Агробизнес — Ворскла
Днепр-1 — ВПК-Агро\Олимпик
Нива Винница — Колос
Базовый день матчей 1/8 финала — 2 декабря. Напомним, что киевское Динамо и Шахтер начнут свой путь в турнире со стадии 1/4 финала Кубка Украины.
Ранее сообщалось, что Нива, которой предстоит сыграть против Колоса, пополнила состав двумя новичками.