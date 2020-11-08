Украина

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный матч тура.

В главном матче первого круга чемпионата Украины киевское Динамо сразится на НСК Олимпийском с донецким Шахтером.

Букмекеры считают фаворитом встречи команду Каштру. Так, компания Parimatch предлагает на победу Шахтера коэффициент 1,86.

То, что победу в противостоянии завоюет Динамо, оценено в 4,00. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,90.

Матч Динамо — Шахтер состоится 8-го ноября в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.