Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный матч тура.
В главном матче первого круга чемпионата Украины киевское Динамо сразится на НСК Олимпийском с донецким Шахтером.
Букмекеры считают фаворитом встречи команду Каштру. Так, компания Parimatch предлагает на победу Шахтера коэффициент 1,86.
То, что победу в противостоянии завоюет Динамо, оценено в 4,00. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,90.
Матч Динамо — Шахтер состоится 8-го ноября в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.